GZSZ-Spin-off "Leon": Der zweite Teil wird megaspannend!

Es wird wieder turbulent! Im vergangenen Januar wurde Leon – Glaub nicht alles, was du siehst, ein achtteiliges GZSZ-Spin-off, ausgestrahlt, in dem sich alles um das Leben von Serienliebling Leon Moreno dreht, gespielt von Daniel Fehlow (47). Das war so erfolgreich, dass RTL eine Fortsetzung ankündigte – und die wird schon ganz bald ausgestrahlt! Jetzt ist auch bekannt, worum es in "Leon – Kämpf um deine Liebe" geht!

Diesmal wird es vordergründig um die Hochzeit von Leon und Sarah alias Susan Sideropoulos (42) gehen. Logisch, dass dabei nicht alles ohne Drama abläuft! So können sich die Fans jetzt schon auf eine Szene freuen, in der Susan im Hochzeitskleid den Strand entlang rennt. "Mein Highlight war der dramatische Hochzeitsdreh. Alles war dafür wunderschön hergerichtet. Tausende Lichter haben eine atemberaubende Atmosphäre gezaubert", schwärmte die Schauspielerin gegenüber RTL. Ob Leon und Sarah es schließlich schaffen, sich das Jawort zu geben, will sie noch nicht verraten...

Doch die Hochzeit ist längst nicht alles: Sarahs verschollener Bruder taucht nach 30 Jahren wieder auf – doch irgendwas lässt Leon an seinen guten Absichten zweifeln, was zu einem riesigen Streit führt und Sarah sogar in Lebensgefahr bringt. "Spannung, Action und Emotionen" verspricht Hauptdarsteller Daniel. Schon am 11. Januar 2023 um 20:15 Uhr können die Fans auf RTL dem Spektakel dann beiwohnen.

RTL / Oliver Ziebe Susan Sideropoulos und Daniel Fehlow, Schauspieler

RTL / Matthias Marx Susan Sideropoulos als Sarah in "Leon – Kämpf um deine Liebe"

RTL Susan Sideropoulos als Sarah und Daniel Roesner als ihr Bruder in "Leon"

