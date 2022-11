Beim zweiten "Leon"-Spin-off: Diese GZSZ-Stars sind dabei!

Der Cast von "Leon – Kämpf um deine Liebe" kann sich sehen lassen! Nachdem das achtteilige GZSZ-Spin-off Leon – Glaub nicht alles, was du siehst mit Daniel Fehlow (47) und Susan Sideropoulos (42) im vergangenen Jahr so gut ankam, kündigte RTL für den 11. Januar 2023 eine Fortsetzung an. Diesmal wird sich alles um die Hochzeit der beiden drehen. Doch auch viele weitere Stars der beliebten Vorabendserie werden in "Leon" zu sehen sein!

Neben Susan und Daniel, die schon vor zehn Jahren ein Liebespaar in der Daily spielten, machten auch weitere bekannte Serienstars einen Abstecher ins "Leon"-Universum. "Es freut mich sehr, dass es eine Fortsetzung gibt. Ulrike Frank (53), Felix von Jascheroff (40) und ich dürfen dabei sein", berichtete GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro (62) RTL. Die beiden Hauptdarsteller seien nicht nur "hervorragende Schauspieler, sondern auch liebe Kollegen und Freunde", schwärmte er. Deshalb habe der Jo-Gerner-Darsteller sofort zugesagt und sich sehr auf das Wiedersehen mit ihnen gefreut.

Doch auch zwei Neuzugänge gibt es im Cast: Daniel Roesner (38) wird Susan alias Sarahs verschollenen Bruder Jan spielen und Sarah Hannemann (32) dessen Freundin Michelle. "Wir haben an den schönsten Locations auf Rügen bei bestem Wetter gedreht, auf dem Wasser und an Stränden", schwärmte er von den Dreharbeiten. Aus der ersten Staffel sind weiterhin Kathrin Osterode (als Elli), Frederic Heidorn (als Conny), Tim Olrik Stöneberg (als Matti) und Joey Altmann (als Oskar) dabei.

