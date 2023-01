Image-Wechsel: So freizügig sind Anne Wünsches OnlyFans-Pics

Anne Wünsche (31) heizt ihren Fans ordentlich ein! Die gebürtige Cottbuserin wurde durch ihre Rolle bei Berlin - Tag & Nacht bekannt. Mittlerweile kennt man sie aber nicht mehr nur als Schauspielerin, sondern auch als Influencerin. So hielt sie ihre Follower bisher über ihren Alltag als dreifache Mama auf dem Laufenden, doch damit ist nun wohl Schluss: Sie will ihre Kids aus der Öffentlichkeit künftig heraushalten und startet stattdessen mit OnlyFans durch. Auf der Erotikplattform zeigt sich Anne ziemlich freizügig.

Auf ihrem OnlyFans-Account bekommen die Follower der 31-Jährigen einiges zu sehen: Vor wenigen Tagen postete sie ein Foto, das sie mit einer Freundin Rücken an Rücken in schwarzer Unterwäsche zeigt. Dabei halten beide Frauen jeweils eine geschälte Banane in der Hand, die sie provokant mit ihrer Zunge berühren. Eine weitere Aufnahme verrät sogar noch mehr: Die Blondinen stehen beide in Unterwäsche vor der Kamera, wobei Anne sich für einen Kuss auf die Brüste ihrer Freundin zu ihr herüberlehnt. Den pikanten Teil des Fotos zensierte die dreifache Mama allerdings und verlinkte zum ganzen Bild.

Anne steht voll und ganz hinter ihrer Entscheidung, auf der Erotikplattform zu veröffentlichen. Das hatte die Influencerin Anfang des Monats in ihrer Instagram-Story klargestellt: "Die, die mir schon länger folgen, kennen meinen freizügigen Content seit Jahren. Ich habe oft hier freizügige Bilder von mir gepostet und ich schäme mich null dafür."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Oktober 2022

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

