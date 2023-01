Schadet Kanye West mit seiner Turbo-Hochzeit den Kindern?

Ob Kanye Wests (45) Kinder die rasanten Entwicklungen in seinem Liebesleben gut verkraften? Mit seiner Ex Kim Kardashian (42) hat der Rapper vier Kinder im Alter von neun bis drei. Anfang 2021 ging die Ehe jedoch in die Brüche. Eigentlich hatte der Musiker versucht, sie dann zurückzugewinnen. Vor wenigen Tagen überraschte dann aber die Nachricht, dass er wieder geheiratet hat. Die Yeezy-Mitarbeiterin Bianca Censori soll die neue Frau an seiner Seite sein. Diese Turbo-Hochzeit könnte sich jedoch negativ auf seine Kinder auswirken.

Im Gespräch mit The Sun teilte Erziehungsberaterin Kirsty Ketley ihre Einschätzung der Lage. Sie glaubt, Kanyes Verhalten könnte die Kids negativ prägen. Es scheint, als hätte der Künstler sie nicht in diese Entscheidung mit einbezogen. "Das könnte den Kindern das Gefühl geben, dass sie nicht wichtig sind", merkte die Expertin an und erklärte: "Die Kinder von Kanye haben vielleicht das Gefühl, dass ihr Vater nicht mehr so viel Zeit für sie hat oder so viel Zeit mit ihnen verbringen will." Das Ganze könnte auch Einfluss darauf haben, wie die Kids später selbst Beziehungen führen.

"Die Kinder von Kanye und Kim wirken immer sehr selbstbewusst, aber es könnte ihnen schwer fallen, sich damit abzufinden, dass ihr Vater so schnell weiterzieht und eine andere heiratet", äußerte die Beraterin ebenfalls. Ob der Nachwuchs Bianca mag oder nicht habe damit zunächst nichts zu tun. Dazu ist bislang auch nichts bekannt. Kim hingegen soll kein Fan der neuen Frau ihres Ex-Gatten sein.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei einer Veranstaltung in New York

Instagram / kimkardashian Kanye West mit seinen Kindern North und Saint und seinem Neffen Reign

ActionPress Bianca Censori, Designerin

