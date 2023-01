Stressiger Mama-Alltag: Gülcan Kamps nimmt es gelassen!

Gülcan Kamps (40) lässt sich nicht stressen! Im Dezember 2021 durften die TV-Moderatorin und ihr liebster Sebastian ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Seitdem spricht die gebürtige Lübeckerin im Netz auch immer wieder über ihren neuen Alltag oder verrät süße Details über ihr Baby. Jetzt gab Gülcan zu, dass sie auch mal überfordert sei und sprach anderen Mamas Mut zu.

Auf Instagram schrieb die 40-Jährige: "An alle Mamas: Nicht alle Tage sind happy Sunshine und das ist ganz normal!" Außerdem offenbarte sie, dass der Alltag manchmal eine Herausforderung sein kann. "Heute Morgen dachte ich: 'Oh Gott, ich habe noch so viel zu erledigen und schaffe das niemals an diesem Montag!' Und soll ich euch was sagen: Ich habe nur einen Bruchteil von meiner To-do-Liste geschafft und das ist okay", erklärte Gülcan. "Ich versuche einfach, die Zeit mit meinem Kind ganz bewusst zu erleben und zu genießen, weil das unser kostbarstes Gut ist!", meinte sie außerdem.

Im Dezember feierte Gülcans kleiner Schatz bereits seinen ersten Geburtstag. Dazu schrieb die Blondine rührende Worte: "Alles Gute zum Geburtstag an mein wunderschönes Kind zu deinem ersten Geburtstag (plus ein paar Tage). Mama und Papa lieben dich über alles!" Sie fügte abschließend noch hinzu, dass das auch ihr Leben lang so bleiben werde.

Gülcan Kamps im Januar 2022

Gülcan Kamps im Januar 2023

Gülcan Kamps, Moderatorin

