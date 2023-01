55 Jahre Ehe: Suzanne Somers verrät ihr Beziehungs-Geheimnis

Sie haben den Dreh raus! Suzanne Somers (76) und ihr Mann Alan Hamel sind seit mittlerweile 55 Jahren verheiratet. Die Schauspielerin, die vielen vor allem durch ihr Mitwirken in den TV-Serien "Step by Step" und "Three's Company" ein Begriff ist, hat in Alan wohl ihren Mr. Right gefunden. Doch nicht viele haben das Glück, dass ihre Beziehung für so lange Zeit bestehen bleibt. Sie verriet jetzt: So hält Suzanne ihre Ehe auch nach 55 Jahren noch intakt!

"Der Schlüssel ist, seinen Partner zu respektieren und zu ehren, und ihm das zu geben, was er braucht", meinte die 76-Jährige gegenüber First For Women. Sie erklärte weiter, man müsse sich in einer gesunden Ehe gegenseitig ergänzen und verwöhnen. "Er startet meinen Tag mit einer romantischen Angewohnheit: Jeden Morgen macht er mir Kaffee und bringt ihn mir ans Bett", offenbarte Suzanne außerdem und scherzte, dass das einer Beziehung definitiv nicht schaden könne.

Wie sie vor knapp einem Jahr erklärt hatte, laufe es bei dem Ehepaar auch im Bett nach wie vor noch gut. "In meinem Alter – so denken die meisten Leute – ist der Zug abgefahren. [...] Ich hatte mit [meinem Mann] heute aber bereits drei mal Sex", hatte Suzanne damals im "Heather Dubrow's World"-Podcast geschildert.

Anzeige

Getty Images Suzanne Somers und Alan Hamel beim Carousel of Hope Ball, 2018

Anzeige

Getty Images Alan Hamel und Suzanne Somers beim Unicef Ball, 2018

Anzeige

Getty Images Suzanne Somers in den SiriusXM Studios in New York, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de