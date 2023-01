Früh geübt: Nick Jonas war Werbegesicht für Chuck E. Cheese

Er war wohl schon immer ein Star! Nick Jonas (30) wurde vor allem als Teil der Jonas Brothers und durch deren Mitwirken in Camp Rock an der Seite von Demi Lovato (30) bekannt. Nach großen Erfolgen in der Band startete der Sänger dann auch eine Solo-Karriere und stürmt seitdem regelmäßig die Charts. Doch schon weit vor der Zeit der Jonas Brothers war der Frauenschwarm nicht kamerascheu! Nick war früher das Werbegesicht einer bekannten amerikanischen Restaurant-Kette!

Der 30-Jährige teilt mit, dass er als Kind in einer Werbesendung von Chuck E. Cheese zu sehen gewesen sei. In der "Kelly Clarkson Show" meint er zu seinem Auftritt für die Pizza-Kette: "Es war richtig cool und aufregend." Weiter verrät der Sänger: "Ich durfte diese wirklich coole Sache machen. Ich saß auf einem Suki-Ball-Spielgerät und musste dann den Suki-Ball hinter mich [in ein Loch] werfen – ich konnte den Wurf direkt versenken."

Der Mann von Priyanka Chopra (40) offenbart, wie stolz er damals auf sich gewesen sei: "Wir machten den ersten Drehversuch und direkt traf ich [den Ball ins Loch]. Ich bekam ein High Five vom Regisseur und von Chuck E. Cheese höchstpersönlich." Nick gibt vor Kelly Clarkson (40) und ihrem Publikum des Weiteren zu, dass der Werbespot zu jener Zeit eine heiß begehrte Chance für alle Kinder-Schauspieler gewesen sei.

KWKC/MEGA Jonas Brothers, Juli 2022

Getty Images Nick Jonas und Kelly Clarkson bei den Grammys in NYC im Januar 2018

Getty Images Nick Jonas im November 2019

