Kommen nach den Jonas Brothers nun die "Jonas Sisters"?

Kommt bald die nächste Band der Familie Jonas? Die drei Brüder Kevin Jonas (35), Joe Jonas (33) und Nick Jonas (30) hatten 2005 ihre Band Jonas Brothers gegründet und seitdem große Erfolge gefeiert. Mittlerweile haben alle drei ihre eigene kleine Familie gegründet. Dieses Jahr durften sich sogar Joe und Nick wieder über ein Töchterchen freuen. Joe Jonas sprach nun in einer TV-Show darüber, was er davon hält, wenn seine Töchter und Nichten auch eine Band gründen würden.

In der "The Late Late Show with James Corden (44)" sprach Joe über diese Idee. Rückblickend auf seine Karriere sagte er dazu: "Ich glaube, ich wünschte, man hätte mir gesagt, als ich jünger war, dass man viel Zeit hat, um zu lernen, worum es im Leben geht und man sollte einfach ein Kind sein." Und seiner Meinung nach muss man so ein Projekt in jungen Jahren nicht überstürzten: "Ganz ehrlich, ich meine, natürlich will man die Ambitionen und Träume seiner Kinder unterstützen, aber vielleicht sollte man noch ein bisschen warten."

Dass eine Kindheit oder Jugend im Rampenlicht auch Folgen für die Zukunft mit sich bringen kann, stelle er mit einem Kommentar klar. Lachend sagte er nämlich: "Wer würde für die Therapie zahlen?" Jedenfalls scheint es ihm wichtig zu sein, dass seine Kinder und seine Nichten ihre Kindheit in vollen Zügen genießen und nicht eine Karriere anstreben.

Getty Images Joe Jonas, Sänger

Getty Images Jonas Brothers, April 2007

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihrer Tochter im Juli 2022

