"Hassten sich": So sehr waren Lea Michele & Naya zerstritten

Jetzt äußert sich der Vater von Naya Rivera (✝33)! Die Musical-Serie Glee feierte im Jahr 2009 Premiere und begeisterte sechs Staffeln lang zahlreiche Fans. Doch der Megaerfolg schien zu trügen: Vor allem zwischen Lea Michele (36) und der 2020 verunglückten Naya kam es immer wieder zu Streitigkeiten – angeblich weil Nayas Part eine immer wichtigere Rolle einnahm. Aber was hatte es wirklich damit auf sich? Nayas Vater sorgte jetzt für Aufklärung!

Wie George Rivera in der neuen Investigation-Discovery-Doku "The Price of Glee" klar machte, sei die heute 36-Jährige die einzige Person der "Glee"-Besetzung gewesen, mit der seine Tochter "Probleme" hatte: "Es gab immer Streit zwischen ihnen. Immer. Jeder wusste es. Jeder hat es gesehen." Außerdem fügte George hinzu: "Sie hassten sich gegenseitig, aber gleichzeitig respektierten sie das Talent der anderen."

Nachdem Naya im Juli 2020 von einem Bootsausflug mit ihrem Sohn nicht mehr zurückkehrte, meldeten sich viele ihrer ehemaligen Co-Stars zu Wort – bis auf Lea. Dafür erntete die Ex von Cory Monteith (✝31) eine Menge Kritik im Netz. Doch Lea schien sich damit nicht auseinandersetzen zu wollen: Prompt löschte sie damals ihr Profil auf dem Kurznachrichtenportal Twitter.

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin

ActionPress Lea Michele und Naya Rivera in "Glee"

Getty Images Lea Michele, Schauspielerin

