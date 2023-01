Im Südafrika-Urlaub: Mandy Capristo musste vor Feuer fliehen

Mandy Capristo (32) erlebte in ihrem Urlaub Schreckliches! Die Sängerin hatte vor, eine entspannte Reise nach Südafrika zu genießen. Das gelang ihr zunächst scheinbar gut: Vor wenigen Tagen teilte sie noch eine Reihe traumhafter Aufnahmen aus Kapstadt – egal ob vom Chillen am Meer oder Lesen im Bett. Doch kurz darauf entfachte in der Region ein großer Flächenbrand, vor dem Mandy flüchten musste.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 32-Jährige: "Gestern Abend beim Abendessen erhielten wir die Information, dass es in unserem Dorf ein großes Feuer gibt. Wir verließen sofort das Haus, um so weit wie möglich wegzufahren." Sie habe versucht, auch alle Tiere mit auf die Flucht zu nehmen. Später verriet Mandy, dass sie inzwischen in Sicherheit sei. "Dieser Situation so nah zu sein, nimmt einem den Atem. Ich konnte meine Augen die ganze Nacht nicht schließen, als ich an all die Familien, Feuerwehrleute und Tiere dachte", resümierte die gebürtige Mannheimerin.

In ihrem Feed zeigte Mandy das Ausmaß der Zerstörung. Nach dem Brand ist ein Großteil der Landschaft mit Asche bedeckt. "Mir fehlt immer noch die Luft. Unsere Erde ist so wertvoll. Unser Leben ist empfindlich. Es kann dir in drei Sekunden genommen werden", betonte sie in der Bildunterschrift.

Anzeige

Instagram / mandycapristo Mandy Capristos Aufnahme vom Feuer in Südafrika

Anzeige

ActionPress Mandy Capristo im September 2022 in Berlin

Anzeige

ActionPress Mandy Capristo, ehemaliges Monrose-Mitglied

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de