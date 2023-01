Ist er der Vater von Lauras Baby? Jona Steinig ist genervt!

Er hofft, dass eine weitere Ansage endlich für Ruhe sorgt. Laura Maria Rypa (27) erwartet mit ihrem Verlobten Pietro Lombardi (30) ein gemeinsames Kind. Medien berichteten, dass das Baby auch mittlerweile auf der Welt sein soll. Laura bandelte in den Beziehungspausen mit Pietro wohl immer wieder mit Jonathan Steinig (27) an, weswegen das Gerücht aufkam, dass das Kind von ihm sein soll. Diese Aussage dementierte er schon einmal. Doch jetzt machte Jonathan noch mal ein klares Statement.

"Leute, dieses Thema geht mir so auf die Nerven", kommentierte Jona die Frage von einem Follower in seiner Instagram-Story, der wissen wollte, ob er nicht bereits Baby-Nahrung besorgen müsse. "Ich habe dieses Thema nie in die Öffentlichkeit gezogen und habe auch ein Statement zu diesen lächerlichen Behauptungen gemacht", führte er seine Ansage weiter aus. Am traurigsten fände er es, dass diese Fragen und Kommentare hauptsächlich von Eltern kämen. Auch sei er der Meinung, dass es seine Community nichts anginge, falls sich was an der Situation geändert habe. "Ab jetzt wird blockiert", beendete er die Äußerung.

Schon am Samstag hatte Jonathan erstmals Klartext gesprochen. Er versuchte hier seine Community mit sanfteren Worten zu dem Thema zu bändigen. "Leute, bitte hört auf mit den Nachrichten bezüglich dieses Themas auf. Nein, ich bin nicht der Vater des Kindes", machte er schon vor wenigen Tagen klar.

Collage: Instagram, Instagram Collage: Jona Steinig und Laura Maria Rypa

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Instagram / jonasteinig Jona Steinig, Ex-Bachelorette-Boy

