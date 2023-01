Ist Verena zweite Wahl? Marc Terenzi wollte Gina-Lisa zurück

Konnte Marc Terenzi (44) Gina-Lisa Lohfink (36) etwa nie vergessen? Der Musiker und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin sind im Jahr 2009 eine Beziehung eingegangen – die war aber nur von kurzer Dauer. Seitdem sind beinahe 14 Jahre vergangen. Während Marc aktuell mit der Moderatorin Verena Kerth (41) auf Wolke sieben schwebt, ist seine Ex als Single unterwegs. Gina-Lisa verrät nun aber: Marc wollte sie zurückerobern!

Im Interview mit Bild plaudert das TV-Sternchen aus: "Der hat es jetzt die ganzen Male probiert, mich zurückzuerobern, hat aber nicht geklappt." Der "Love To Be Loved By You"-Interpret und die Influencerin seien sich mehrmals auf Events begegnet, auf denen Marc ihr Sätze gesagt haben soll wie: "Es tut mir leid", "Komm, wir probieren es noch mal" und "Willst du nicht zu mir zurückkommen?" Das sei für Gina-Lisa jedoch ausgeschlossen gewesen. "Bei mir ist es so, wenn ich verletzt bin und man mir einmal mein Herz gebrochen hat und es vorbei ist, dann ist es vorbei", erklärt die Blondine.

Gegenüber RTL hatte sich Marc kürzlich über seine neue Liebe geäußert. Er verriet, dass er sich durchaus vorstellen könne, eines Tages mit seiner Verena vor den Traualtar zu schreiten: "Wir haben gute Pläne für die Zukunft, wir bauen uns ein Leben zusammen auf", versicherte der 44-Jährige. Gemeinsame Kinder schließe der Musiker aber aus: "Wir sind ein bisschen zu alt dafür und ich habe genug Kinder."

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im September 2022

Getty Images Marc Terenzi bei einer Filmpremiere in Hamburg im Jahr 2019

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

