Baby-Überraschung: Meghan McCain erwartet ihr zweites Baby!

Meghan McCain (37) kann sich über weiteren Nachwuchs freuen! Die Tochter des US-Politikers John McCain (✝81) ist seit 2017 mit dem Schriftsteller Ben Domenech glücklich verheiratet. Drei Jahre später kam ihre Tochter zur Welt und machte das Familienglück perfekt. Seitdem genießen die Journalistin und ihr Partner das Leben als Eltern in vollsten Zügen. Jetzt hat Meghan wieder einen großen Grund zur Freude, denn sie ist zum zweiten Mal schwanger!

"Ben und ich fühlen uns so gesegnet, dass wir diesen Winter ein neues Mitglied in unsere Familie aufnehmen werden, eine kleine Schwester für unsere Tochter Liberty!", verkündete die 37-Jährige gegenüber Daily Mail. Meghan und ihr Liebster freuen sich bereits auf ihr Baby und sind schon sehr aufgeregt, ebenso wie die Familie der Blondine. "Unsere ganze Familie, besonders ihre Großmütter, können es kaum erwarten, sie mit all der Liebe und Zuneigung zu überschütten, die wir ihr geben können. Ben und ich sind wirklich begeistert und zählen die Tage herunter, bis unsere Familie wächst und wir unseren neuesten Zuwachs kennenlernen!", schwärmte sie.

Meghan musste in der Vergangenheit eine traumatische Erfahrung verarbeiten: 2019 verriet sie, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. Im Interview mit New York Times teilte sie ihre Gedanken: "Ich verstecke mich nicht mehr. Meine Fehlgeburt war eine schreckliche Erfahrung und ich würde es niemandem wünschen." 2020 konnte sie schließlich ihre erste Tochter auf der Welt begrüßen.

Anzeige

Instagram / meghanmccain Meghan McCain mit ihrer Tochter Liberty

Anzeige

Getty Images Meghan McCain bei einem Screening von "Medal of Honor"

Anzeige

Getty Images Meghan McCain in Washington 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de