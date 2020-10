Meghan McCain (35) teilt ihr junges Familienglück im Netz! Die Journalistin und ihr Mann Ben Domenech sind seit Ende September zum ersten Mal Eltern. Ihre Tochter hört auf den Namen Liberty Sage. Mehr Details erfuhren die Fans der US-Amerikanerin allerdings nicht – seit der Geburtsverkündung hielt sich die frischgebackene Mama mit Baby-Details zurück. Umso mehr erfreut sie nun ihre Follower: Am Donnerstag postete die Moderatorin ein erstes Foto von der kleinen Maus!

Meghan hält ihr Kind auf einem neuen Instagram-Schnappschuss im Arm und lächelt glücklich in die Kamera. Das Foto versah sie mit einem einzigen Wort: "Glück." Wie happy sie in ihrer neuen Rolle als Mutter ist, machte sie bereits in einem Netzbeitrag vor ein paar Tagen deutlich: "Muttersein ist Euphorie. Alle Klischees sind wahr geworden und haben alle meine Erwartungen übertroffen. Es ist das Beste, was ich je in meinem Leben getan habe", schwärmte sie. Sie liebe ihr kleines Mädchen von ganzem Herzen.

Ob wohl noch mehr Baby-Content folgen wird? Während ihrer Schwangerschaft hatte Meghan erklärt, dass sie ihren Nachwuchs eigentlich aus der Öffentlichkeit heraushalten wolle. "Ich weiß, dass es eine unorthodoxe Entscheidung für eine Talkshow-Moderatorin ist, die an fünf Tagen in der Woche im Fernsehen zu sehen ist", erklärte sie damals auf ihrem Kanal.

Anzeige

Getty Images Meghan McCain bei einem Screening von "Medal of Honor"

Anzeige

Getty Images Meghan McCain im März 2015

Anzeige

Getty Images Meghan McCain in New York im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de