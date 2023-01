Nach Beauty-Doc? Simon Cowell mit extrem straffem Gesicht!

Hat Simon Cowell (63) mal wieder mit der Spritze nachgeholfen? Bei Castingshows wie X Factor, Britain's Got Talent oder auch America's Got Talent ist der Juror eine feste Größe. Der Vater eines Sohnes gab bereits zu, in seinem Gesicht ab und zu mal mit Botox nachzuhelfen. Aktuelle Fotos von Simon lassen vermuten, dass er wieder mal etwas an sich hat machen lassen!

Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen den 63-Jährigen beim Ausgehen mit seiner Verlobten Lauren Silverman (46). Doch Simon war darauf kaum wiederzuerkennen! Er präsentierte einen unglaublich glatten Teint und verbesserte Gesichtszüge. Der TV-Star trug einen eleganten schwarzen Blazer mit passender Hose und einem weißen Hemd, das er aufgeknöpft ließ. Währenddessen erlaubte Lauren einen Blick auf ihre straffe Taille in einem schwarzen Top, das sie mit einem schwarz-weiß karierten Blazer kombinierte.

Eigentlich habe Simon mit den Beauty-Behandlungen aufhören wollen. Er hatte The Sun verraten, dass er es mit seiner Vorliebe bereits zu weit getrieben und er nach der letzten Behandlung "wie in einer Horrorshow" ausgesehen habe. Sein seltsames Aussehen habe sogar seinen achtjährigen Sohn Eric (8) in Hysterie versetzt. Deshalb hätte er beschlossen, den Eingriffen abzuschwören.

Getty Images Simon Cowell bei "America's Got Talent" in Pasadena im September 2022

Getty Images Simon Cowell und Lauren Silverman

Getty Images Simon Cowell bei "America's Got Talent"

