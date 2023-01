Nach schrecklichem Unfall: Jeremy Renner durfte nach Hause!

Das Schlimmste hat Jeremy Renner (52) wohl hinter sich! Noch vor einigen Tagen bangten seine Fans um den Marvel-Star. Nach einem Schneesturm war er unter einen Schneepflug geraten und musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden – dort lag er sogar auf der Intensivstation. Zuletzt hatte sich seine Schwester gemeldet und betont, dass er bereits große Fortschritte mache. Nun durfte Jeremy bereits nach Hause, um dort weiterhin zu genesen!

Via Instagram gab der 52-Jährige die gute Nachricht bekannt. Jeremy warnte seine Community aus den US-Städten Reno und Tahoe vorsichtig zu sein, denn die Straßen seien total verschneit. Auch via Twitter bestätigte der Schauspieler, dass er wieder in seinen eigenen vier Wänden sei. Von seiner Serie "Mayor of Kingstown" ist seit einigen Tagen die zweite Staffel verfügbar – diese konnte Jeremy mit seinen Liebsten verfolgen. "Außerhalb meines Gehirnnebels in der Genesung war ich sehr aufgeregt, die neue Episode mit meiner Familie zu schauen", freute er sich.

Jeremy hatte jedoch großes Glück. Laut einem Insider sei sein Zustand nach seinem Unfall sehr viel schlimmer gewesen als die Fans ahnten. "Jeremy weiß, dass er da draußen beinahe gestorben wäre", erklärte die Quelle gegenüber Mirror.

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner mit seiner Schwester und seiner Mama

Getty Images Jeremy Renner, Schauspieler

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner nach seinem Unfall

