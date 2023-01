"Sehe Rot": Prinzessin Kates Onkel äußert sich zu "Reserve"

Geht Prinz Harry (38) damit zu weit? In seinen Memoiren plaudert der Royal aus dem Nähkästchen und verrät zahlreiche Details aus seinem privaten Umfeld. So adressiert er darin auch das Drama um die Brautjungfernkleider bei seiner Hochzeit, bei dem sich Herzogin Meghan (41) und Prinzessin Kate (41) ganz schön in die Haare bekommen haben sollen. Das ausgesuchte Kleid habe Prinzessin Charlotte (7) nämlich nicht gepasst. Kates Onkel ist stinksauer, dass Harry das in seinem Buch aufgreift!

Während sich die britische Königsfamilie bislang noch nicht zu Harrys Vorwürfen äußerte, hat Kates Onkel Gary Goldsmith eine klare Meinung – insbesondere zu einem Detail. Dass der rothaarige Prinz das Drama um Charlottes Kleid der Welt zugänglich macht, passe ihm gar nicht. "Es hat mich Rot sehen lassen", fasste er seinen Frust gegenüber der Daily Mail in Worte. "Wie kann er etwas, das mit dem Selbstvertrauen eines jungen Kindes zusammenhängt, veröffentlichen?", fragte er sich. Der Onkel der dreifachen Mutter kann die "Unverfrorenheit" nicht fassen, mit der Harry seine eigene Privatsphäre schützen wolle, gleichzeitig jedoch die seiner Nichte verletze.

"Charlottes Kleid ist zu weit, zu lang, zu bauschig. Sie hat geweint, als sie es zu Hause anprobierte", soll Kate gegenüber Meghan geäußert haben. So hat es Harry in "Reserve" niedergeschrieben. Die Frau seines Bruders habe daraufhin gewollt, dass alle Kleider neu geschneidert werden. Später habe der Prinz Meghan schluchzend am Boden vorgefunden.

Getty Images Prinz Harrys Buch "Reserve"

Getty Images Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate bei Prinz Harry und Herzogin Meghans Hochzeit 2018

Getty Images Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

