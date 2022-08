Schauspielerpaar: So bewältigt Daniel Fehlow Kinderbetreuung

Sie sind beide Schauspieler und haben zwei Kinder – doch wie bekommen sie Job und Familie unter einen Hut? Seit 2012 gehen Daniel Fehlow (47) und Jessica Ginkel (42) nun schon gemeinsam durchs Leben. 2015 krönte die Geburt ihres Sohnes das Liebesglück der TV-Stars. Drei Jahre später wurden sie zudem Eltern einer Tochter. Im Promiflash-Interview plauderte Daniel aus, wie er und Jessica als Schauspielerpaar die Kinderbetreuung regeln.

"Wir haben das große Glück, dass unsere beiden Omas noch voll einsatzfähig sind und da total Lust drauf haben und die Kinder die auch lieben", verriet der GZSZ-Star im Interview mit Promiflash. Dennoch sei die Aufteilung der Kinderbetreuung hin und wieder nicht leicht gewesen. "Wenn Jessi beispielsweise in Köln gedreht hat, war es ja noch mal schwieriger – sie in Köln, ich in Babelsberg. Dann hatten wir ein kleines Kind und ein größeres, das schon in der Kita war", erzählte Daniel.

Doch wie hat das Paar die Situation gelöst? "Da ist dann eine Oma mit nach Köln gereist und die andere Oma war hier in Berlin", erklärte der Schauspieler. Immer wenn er oder seine Frau Jessica arbeiten mussten, übernahmen ihre Mamas dann am jeweiligen Ort die Kinderbetreuung. "Insofern sind wir mit unseren Müttern jeweils gesegnet", zeigte sich der Seriendarsteller dankbar.

