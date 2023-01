So erfuhren Cardi B und ihr Mann Offset von Takeoffs Tod

Das war für beide ein großer Schock! Am 1. November vergangenen Jahres kam es zu einem schrecklichen Vorfall: Takeoff (✝28) war gemeinsam mit seinem Onkel Quavo (31) in einer Bowlinghalle in Houston unterwegs. Dort gerieten die beiden in einen Streit, der für Kirsnick Khari Ball – so Takeoffs bürgerlicher Name – tödlich ausging: Er wurde erschossen. Jetzt sprachen sein Cousin Offset (31) und dessen Frau Cardi B (30) über den schrecklichen Moment, als sie von Takeoffs Tod erfuhren.

In der ersten Folge von "The Jason Lee Show" berichtete Cardi davon, wie sie und ihr Mann die tragische Nachricht erhalten hatten. "Plötzlich klingelte Offsets Telefon, mein Telefon klingelte. Offset nahm den Hörer ab und schrie: 'Nein!' Er schrie und schrie", schilderte die "Up"-Interpretin die Ereignisse in der besagten Nacht. Die Rapperin sei so verstört gewesen, dass sie Offset daraufhin eine Ohrfeige verpasst und ihm gesagt habe, dass er nicht sagen soll, dass Takeoff tot sei. "Dann schrie er nur noch und warf mit Sachen, übergab sich und rannte überall hin. Und ich hatte solche Angst, ich habe so sehr geweint. Es war schrecklich", erzählte die zweifache Mutter.

Wenige Wochen nach Takeoffs Ableben hatte sich Cardi via Twitter bereits zu Wort gemeldet. "Wir leben ein normales Leben, aber tief in unserem Inneren sind unsere Herzen so schwer", hatte sie damals zugegeben. Außerdem hatte sie angemerkt, dass sie sich hoffnungslos dabei fühle, ihren Mann nach diesem großen Verlust glücklich zu machen.

Getty Images Takeoff, Offset und Quavo im September 2022

Getty Images Rapperin Cardi B

Getty Images Rapper Offset im September 2019 in New York City

