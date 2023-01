Tag fünf: Dieser Dschungelcamper ist momentan euer Liebling!

Dieser Promi hat es euch angetan! Die erste Woche der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel neigt sich so langsam dem Ende zu – und die Nerven der Stars liegen teilweise schon blank. Sogar die sonst so ausgeglichene Jana Pallaske (43) legte sich bereits mit Verena Kerth (41) an – damit sorgten sie aber auch für Unterhaltung. Konnten sie sich damit einen vorzeitigen Platz auf dem Siegertreppchen sichern? Nein – auch nach Tag fünf ist Realitystar Gigi Birofio laut Promiflash der beliebteste Dschungelcamper!

Eine weitere Nacht rund ums Lagerfeuer ist vorbei – auf dem Beliebtheitsbarometer hat sich jedoch nicht viel getan. Bei einer Promiflash-Umfrage, an der 3.150 Fans teilgenommen haben [Stand 17. Januar, 18:30 Uhr], ergattert der Italiener stolze 908 Votes – 28,8 Prozent wollen also nach wie vor, dass Gigi die Dschungelkrone absahnt! Damit hatte er schon nach Tag vier Lucas Cordalis (55) vom ersten Platz vertrieben. Der Mann von Daniela Katzenberger (36) ist aber immer noch auf dem zweiten Platz mit 20,2 Prozent (635 Votes).

Gestern belegte das Model Papis Loveday (46) noch den dritten Platz – doch jetzt sehen die Fans die DSDS-Bekanntheit Cosimo Citiolo (41) auf dem Treppchen. Wie bereits in den vergangenen Tagen bildet der "Ich will Spaß"-Interpret Markus Mörl (63) mit 0,6 Prozent (19 Stimmen) das Schlusslicht. Auch GNTM-Sternchen Tessa Bergmeier (33) konnte sich nicht verbessern und ist nach wie vor auf dem vorletzten Platz mit einem Prozent (30 Votes).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio bei der Dschungelprüfung

RTL+ Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Teilnehmer 2023

RTL Tessa Bergmeier nach der Dschungelprüfung

