Würde Yeliz Koc selber bei "Make Love, Fake Love" mitmachen?

Yeliz Koc (29) würde nicht an ihrer eigenen Show teilnehmen! Die Reality-TV-Persönlichkeit hatte bereits in verschiedenen TV-Formaten nach der großen Liebe gesucht. Bei ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love lernt die Ex von Jimi Blue Ochsenknecht (31) nun verschiedene Männer kennen. Einige davon sind single, einige vergeben – und Yeliz muss die Lügner entlarven! Jetzt gab sie zu, dass sie mit ihrem Partner nicht an so einer Sendung teilnehmen würde.

In ihrer Instagram-Story beantwortet die 29-Jährige die Frage, ob sie bei einem solchen Format mit ihrem Liebsten teilnehmen würde. "Sag niemals nie, aber ich denke eher nicht. Wir würden sowieso nicht gewinnen, denn so weit würde ich meinen Partner niemals gehen lassen", erklärt sie. Außerdem meint die Mama einer Tochter, dass sie nicht für die Aufmerksamkeit bei Shows mitmache. "Dann wäre es also nur für Fame und darauf bin ich nicht aus. Ich mache Formate, weil es mir Spaß macht und ich es liebe", ergänzt Yeliz.

Yeliz kam bereits einigen Männern näher. Mit dem Kandidaten Bryan verbrachte die Brünette zuletzt eine gemeinsame Nacht. Doch so überzeugt war die Single-Lady danach nicht von dem Liebesanwärter. "Bryan ist sehr perfektionistisch. Und ich habe eine kleine Tochter, da fliegt das Essen durch die Gegend, da liegt mal eine Windel irgendwo auf dem Boden, bei mir ist es halt alles andere als perfekt", schlussfolgerte sie.

“Make Love, Fake Love” ab 29.12. jeden Donnerstag bei RTL+.

"Make Love, Fake Love" / RTL+ Yeliz Koc und die "Make Love, Fake Love"-Kandidaten

RTL Yeliz Koc, Moderatorin Janin Ullmann und die Kandidaten von "Make Love, Fake Love"

RTL Yeliz Koc und Bryan bei "Make Love, Fake Love"

