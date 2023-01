Arielle Rippegather steht mit ihrem Ex Didi nun vor Gericht!

Diese Trennung endete in einem Rosenkrieg! Bei #CoupleChallenge 2022 hatten Arielle Rippegather (32) und Didi Veron eigentlich zeigen wollen, dass sie ein unschlagbares Team sind. Tatsächlich trennten sie sich aber während der Dreharbeiten und zofften sich dann auch heftig im Netz. Das ging sogar so weit, dass die DSDS-Bekanntheit rechtliche Schritte einleitete. Gegenüber Promiflash erzählt sie jetzt: Arielle und Didi stehen vor Gericht!

Auf dem "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit"-Event betont die Blondine gegenüber Promiflash, dass das Ex-Paar nicht in Kontakt stehe – zumindest nicht direkt: "Wir sind vor Gericht, weil er bezahlt seine Rechnungen nicht richtig." Privat wolle Arielle auch nichts mehr mit Didi zu tun haben. "Er hat sich bei Kader Loths Geburtstag reingeschlichen. Da haben wir uns das erste Mal wiedergesehen. Das fand ich gar nicht so lustig", führt sie aus.

Heute könne sie schon wieder locker darüber sprechen, doch als die Trennung so öffentlich ausgetragen wurde, ging es Arielle wohl ziemlich schlecht. "Das hat mir lange sehr wehgetan. [...] Die Trennung vor laufenden Kameras war auch nicht geplant", betont sie im weiteren Gespräch mit Promiflash.

