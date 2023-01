Beim Lagerfeuer: Markus Mörl lästert über Dieter Bohlen!

Markus Mörl (63) regt sich über Dieter Bohlen (68) auf! Am vergangenen Freitag startete das Dschungelcamp in die nächste Runde. Unter anderem stellen sich Cosimo Citiolo (41) und Markus den Prüfungen im australischen Busch. Großes Thema an Tag fünf war der Poptitan, der nach einem Jahr RTL-Abstinenz nun wieder am DSDS-Jury-Tisch sitzt. Am Lagerfeuer erzählte Markus von einem ganz privaten Treffen mit dem Star – und ließ kein gutes Haar an Dieter!

"Ich erzähle mal, wie ich bei ihm zu Hause war", legte der 63-Jährige mit seiner Geschichte über den Jury-Chef los. "Er hat mich eingeladen. Es ging um eine Produktion, die er vielleicht machen wollte", erinnerte sich der Musiker. Obwohl es nicht zu einer Zusammenarbeit kam, wurde der Musiker von dem Modern Talking-Star zum Essen eingeladen. "Ich dachte, er wird mich wohl mal einladen, aber denkste", verriet Markus. So habe der Künstler damals seine Rechnung alleine bezahlen müssen. Er fuhr fort: "Ich hab mir damals gedacht: 'So stinkreich wie du bist, so knausrig bist du auch'".

Doch auch die beiden Dschungel-Camper Verena Kerth (41) und Claudia Effenberg (57) waren in Lästerlaune und ließen sich freudig über Cecilia Asoro aus. In einer privaten Konversation wetterten die beiden über die einstige Bachelor-Kandidatin und behaupteten, sie mische sich überall ungefragt ein. "Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen. Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat", meckerte Verena.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Markus Mörl, Dschungelcamp-Kandidat

Getty Images Dieter Bohlen, wird in der letzten DSDS-Staffel als Juror tätig sein

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp 2023

