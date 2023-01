"Game of Thrones"-Star Bella Ramsey über Genderfluidität

Bella Ramsey (19) verschweigt nichts! Die Schauspielerin hat vor allem durch die Rolle der Lyanna Mormont in Game of Thrones an Bekanntheit gewonnen und fasst mit der erfolgreichen Videospiel-Verfilmung "The Last of Us" in der Filmindustrie weiterhin Fuß. Dass die Wahl bei der Besetzung der Ellie auf sie fiel, kam nicht bei jedem gut an. Trotz ihrer Bedenken, erneut anzuecken: Bella sprach nun ganz offen über ihre Geschlechtszugehörigkeit!

Im Interview mit Elle erzählte die 19-Jährige, dass sie noch etwas zögerlich sei, in der Öffentlichkeit über dieses Thema zu sprechen. Genderfluidität spiele für Bella eine wichtige Rolle, denn die Schauspielerin fühle sich keinem Geschlecht zugehörig. Der GoT-Star hat "eigene Bezeichnungen" für sich gefunden, um zu verstehen, wer sie selbst sei: "Ich denke, es gibt einige Bereiche, in denen ich anfange, mich wohlzufühlen. Ich glaube zu wissen, wer ich bin, muss mich damit aber noch anfreunden und es mir eingestehen." Für die Britin seien Leute, die wirklich offen darüber sprechen können "unglaublich mutig", "das ist etwas, was ich noch nicht kann", gestand sie freimütig.

Da sie selbst unter psychischen Problemen litt – die sich unter anderem in einer Essstörung widerspiegelten – sei der Brünetten das Thema mentale Gesundheit wichtig. Darum stieg Bella vor der Produktion der vierten Staffel von "Eine lausige Hexe" aus: "Mir geht es jetzt besser. Ich möchte die entstandenen Probleme, die seit der ersten Staffel existieren, nicht weiter mit mir herumtragen."

TOLGA AKMEN / Kontributor Bella Ramsey im September 2019

Getty Images Bella Ramsey bei der "The Last of Us"-Premiere, 2023

Gareth Cattermole / Staff Bella Ramsey, Schauspielerin

