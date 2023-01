Jenny Frankhauser ist von Lucas' Talk über Costa ergriffen

Jennifer Frankhauser (30) richtet einige liebevolle Worte an ihren Schwager. Am vergangenen Freitag fiel der Startschuss für das diesjährige Dschungelcamp. Neben Realitystars wie Gigi Birofio oder Cosimo Citiolo (41) wagte auch Sänger Lucas Cordalis (55) das TV-Abenteuer im australischen Busch. Am Dienstag schlug er dann emotionale Töne an und sprach offen über den Verlust seines geliebten Vaters Costa (✝75). Das rührt die Influencerin zutiefst. Im Netz zeigt sich Jenny total ergriffen von Lucas Worten.

In ihrer Instagram-Story meldet sich die 30-Jährige nun mit großen Gefühlen bei ihrer Community zu Wort. Augenscheinlich endet bei Jenny und ihrer Familie der Tag im Moment immer mit der neusten Folge des Dschungelcamps. Von den Geschehnissen der fünften Folge scheint die Mama eines Sohnes dann auch sehr berührt zu sein. "Und tief im Inneren hat er ein gebrochenes Herz. Wir teilen den gleichen Schmerz", schreibt sie zu einem Clip, in dem Lucas im Dschungelcamp zu sehen ist. Abschließend versichert sie noch einmal: "Hab dich lieb!"

Während Lucas' Gespräch mit Cosimo am Lagerfeuer des Camps offenbarte der "Der Boxer"-Interpret, dass er sehr unter dem Tod seines Vaters gelitten habe. So schilderte der 55-Jährige, dass Costas Ableben sehr unerwartet für ihn gekommen sei. "Ich war irgendwo draußen, meine Mutter war allein mit ihm. Da hat sie gesagt, komm schnell hoch, irgendwie ist was ganz komisch. Ich gehe hoch und tatsächlich, kurz danach ist er gestorben", schilderte er unter Tränen.

Lucas Cordalis und Cosimo Citiolo am Lagerfeuer im Dschungelcamp

Instagram / jenny_frankhauser Steffen, Jenny Frankhause, Lucas und Sophia Cordalis, Daniela Katzenberger und Peter und Iris Klein

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

