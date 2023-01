Emotional! Lucas Cordalis spricht über Papa Costas Tod

Lucas Cordalis (55) erinnert sich an ein einschneidendes Erlebnis zurück. Costa Cordalis (✝75), der Vater des Schlagersängers, wurde 2004 zum Dschungelkönig gekrönt– sein Sohnemann will jetzt sein großes Erbe antreten und ist einer der zwölf prominenten Bewohner des diesjährigen Camps. Doch bisher hielt sich der Mann von Daniela Katzenberger (36) eher im Hintergrund. Doch jetzt blickt er auf eine schwere Zeit zurück: Lucas spricht über den Tod seines geliebten Papas.

Beim Lagerfeuer lässt der 55-Jährige tief in sein Herz blicken. Im Laufe des Abends kommen die beiden Männer auf ihre Väter zu sprechen. So offenbart Lucas gegenüber Cosimo Citiolo (41) seine Gefühle: "Ich habe meinen Vater immer für unsterblich gehalten." Für ihn kam Costas Tod unerwartet: "Ich habe seine letzten Stunden seinen letzten Atemzug miterlebt. Ich habe seinen letzten Herzschlag gefühlt." Bei Lucas fließen die Tränen, als er sich an den wohl schlimmsten Moment zurückerinnert: "Ich war irgendwo draußen, meine Mutter war allein mit ihm. Da hat sie gesagt, komm schnell hoch, irgendwie ist was ganz komisch. Ich gehe hoch und tatsächlich, kurz danach ist er gestorben."

"Er war mein ein und alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren beste Freunde. Alles habe ich von ihm gelernt", verriet Lucas und betonte, dass die zwei ein ziemlich gutes Verhältnis gehabt hatten. Während der Trauerphase soll Lucas seine Familie sehr geholfen und zur Seite gestanden haben.

