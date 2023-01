Mauerbau! Shakira trennt sich auch von Gerard Piqués Mutter

Geht der Rosenkrieg in die nächste Runde? Shakira (45) und Gerard Piqué (35) trennten sich im Juni 2022. Der Grund: Gerard soll die Sängerin mit einer 23-Jährigen betrogen haben. Die Stimmung zwischen der "She Wolf"-Interpretin und dem Fußballer ist seitdem alles andere als rosig, und auch mit ihrer Ex-Schwiegermutter habe sich Shakira verkracht. Gerards Mama wohnt im Haus neben der Sängerin und das soll dieser überhaupt nicht mehr passen. Tatsächlich unternahm Shakira nun drastische Maßnahmen!

Wie Marca berichtete, habe Shakira begonnen, eine Mauer zwischen ihrem Wohngrundstück und dem ihrer ehemaligen Schwiegermutter erbauen zu lassen. Die Sängerin könne nicht ertragen, dass die Mama von Gerard auf die Art noch präsent in ihrem Leben sei. Diese habe die neue Liebe des Fußballers, also die Frau, mit der er Shakira betrogen haben soll, zu schnell und bereitwillig willkommen geheißen. Das News-Portal schrieb, dass eine TV-Kamera bereits einen Betonmischer gefilmt habe, welcher auf Shakiras Grundstück in Barcelona eingesetzt werden soll.

Dass die 45-Jährige tatsächlich nicht mehr gut auf Gerards Mutter zu sprechen ist, lässt sich anhand ihres neuen Songs belegen. In dem eben veröffentlichten Diss-Track gegen ihren Ex mit dem Titel "BZRP Music Session #53" singt Shakira unter anderem auch: "Meine Schwiegermutter hast du mir als Nachbar hinterlassen, mit der Presse an der Tür und den Schulden in der Kasse."

Getty Images Shakira und Gerard Piqué, September 2019

Instagram / shakira Shakira und Gerard Piqué im Februar 2022

Getty Images Shakira beim Super Bowl 2020

