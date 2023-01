Nach Trennung: Noel Gallagher ohne seinen Ehering unterwegs

Noel Gallagher (55) hat offenbar damit abgeschlossen! Der einstige Oasis-Star verkündete vergangene Woche, dass er sich von seiner Frau Sara McDonald getrennt hat. 22 Jahre gingen sie gemeinsam durchs Leben und teilen zwei Söhne. Böses Blut fließt allerdings nicht zwischen ihnen. Dass die Ehe endgültig vorbei ist, zeigte der Brite nun durch eine Geste: Noel wurde ohne seinen Ehering gesichtet.

The Sun liegen Bilder vor, auf denen der Sänger gerade ein Musikvideo für seinen neuen Song dreht. Dabei sitzt Noel auf einer Parkbank neben der Schauspielerin Milly Alcock (22), die in dem Video mitspielt. An der Hand des 55-Jährigen ist jedoch keine Spur von Schmuck zu sehen: Er hat seinen Ehering offenbar abgelegt!

Erst kürzlich plauderte ein Insider gegenüber dem Blatt aus, dass es schon länger bei dem Ehepaar gekriselt habe. "Die beiden sind seit einiger Zeit zerstritten und Freunde fragen sich, ob der Ärger seinen Höhepunkt erreicht hat, als Noel letzten Sommer auf dem Glastonbury-Festival eine Sauftour machte", erklärte die Quelle.

Getty Images Sara und Noel Gallagher im Oktober 2018 in London

Getty Images Milly Alcock, Golden Globes 2023

Getty Images Noel und Sara Gallagher im September 2018 in London

