Mit Ehren-Prozession: Pelés Sarg wird durch Santos getragen!

Pelés (✝82) Sarg hat seine letzte Ruhestätte fast erreicht. Vergangenen Donnerstag erlag der ehemalige Starfußballer seiner schweren Krebserkrankung. Er wurde bereits einige Tage zuvor in ein Krankenhaus im brasilianischen São Paulo gebracht. Dort starb er mit 82 Jahren. Nun steht seine Beisetzung kurz bevor und Brasilien verabschiedet sich von seinem Helden: Pelés Sarg wird in einer großen Prozession zum Grab getragen.

Wie The Mirror berichtet, wird der Sarg von Pelé durch die Stadt Santos transportiert, damit sich die Fans gebührend verabschieden können. Am Straßenrand versammelten sich zahlreiche Anhänger des ehemaligen Nationalspielers und erwiesen ihm die letzte Ehre. Sie halten Trikots mit seiner Rückennummer und Plakate hoch, während der in eine brasilianische Flagge gehüllte Sarg auf dem Dach eines Feuerwehrautos in der Mitte des Konvois vorbeifährt. An einigen Stellen der Prozession verbreiten die Fans bewusst gute Stimmung und machen sogar Musik, um Pelé ein letztes Mal zuzujubeln.

In Brasilien wurde zu Ehren von Pelé eine dreitägige nationale Trauerphase ausgerufen. An dem Trauerzug nahmen auch wichtige Persönlichkeiten Brasiliens teil. So war unter anderem der Präsident Luiz Inacio Lula da Silva mit vor Ort. Der Sarg wurde zuvor öffentlich aufgebahrt, sodass jeder die Möglichkeit hatte, Abschied zu nehmen.

Anzeige

Getty Images Pelés Sarg in einem Feuerwehrauto

Anzeige

Getty Images Pelés Sarg

Anzeige

Getty Images Pelés Sargprozession durch Santos

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de