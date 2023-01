Romanze mit Ines: Brads Ex Jennifer Aniston nicht begeistert

Jennifer Aniston (53) scheint kein Fan von der neuen Beziehung ihres Ex Brad Pitt (59) zu sein! Nach seiner Trennung von Angelina Jolie (47) wurden dem Schauspieler bereits mehrere Flirts nachgesagt. Doch mit Ines De Ramon scheint es ernst zu sein: Bereits seit mehreren Monaten verbringen Brad und die Ex von Paul Wesley (40) ihre Zeit gemeinsam. Einer soll das aber gar nicht passen: Brads Ex Jennifer!

Die Schauspielerin und Brad waren von 2000 bis 2005 verheiratet – dennoch sind die beiden bis heute gut miteinander befreundet. Brads neue Freundin könnte das allerdings jetzt ändern, wie ein Insider gegenüber Mirror verriet: Angeblich soll die neue Beziehung ihres Ex Jennifer dazu gebracht haben, sich "zurückzuziehen". Sie soll ein "schlechtes Gefühl" bei Brads Romanze haben.

Gegenüber Closer äußerte sich eine weitere Quelle zu dem angeblich angespannten Verhältnis: "Jen hat auch gemeinsame Freunde, die Ines' Ex-Mann Paul nahe stehen, und das hat sie natürlich in ihrer Meinung beeinflusst. Jen weiß, dass sie nicht wirklich etwas sagen kann, aber sie denkt bereits, dass es 'Red Flags' gibt." Freunde haben sie aber gebeten, sich nicht in Brads Liebesleben einzumischen.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston, 2004

Anzeige

Instagram / inesdrm_brasil Ines de Ramon im November 2019

Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Jennifer Aniston bei der Premiere von "Troja", 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de