Schon wieder vergeben? Jakub Merlan-Jarecki spricht Klartext

Ist Jakub Merlan-Jarecki (27) noch Single? Der Ex-Fußballer und Kate Merlan (35) machten 2020 ihre Beziehung öffentlich. Nachdem sie ihre Liebe bei Temptation Island V.I.P. auf die Probe gestellt hatten, gaben sie sich im November 2021 das Jawort. Ihre Ehe war allerdings nicht für die Ewigkeit bestimmt: Sie machten vergangenen Oktober ihre Trennung öffentlich. Wie sieht es seitdem im Liebesleben des einstigen Sportlers aus? Das verriet Jakub nun gegenüber Promiflash.

Auf der mates date-Veranstaltung in Berlin erschien der Prominent getrennt-Kandidat ohne Begleitung. Dort kam er mit Promiflash auf seinen Beziehungsstatus zu sprechen. "Eine neue Frau gibt es tatsächlich nicht", stellte der Ex von Kate klar. Doch wer war die weibliche Person, die erst vor Kurzem in seiner Instagram-Story zu sehen war? "Ich war tatsächlich nur erkältet gewesen und da ist es einfach ganz schön, wenn man jemanden hat, der sich um einen kümmert. Aber wer das war, bleibt, glaube ich, noch ein bisschen geheim", erklärte der 27-Jährige.

Kate hat bisher noch nicht viel über ihr Liebesleben seit der Trennung von Jakub preisgegeben. Doch eine Sache ist klar: An Dating-Anfragen mangelt es der Influencerin nicht, die Männer sollen sich sogar mehr als zuvor für sie interessieren. "Aber ich sehe es eher witzig, wer sich so in mein Postfach schleicht", hatte sie in ihrer Story ausgeplaudert.

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, Realitystar

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

