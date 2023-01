Selten! Richard Gere strahlt mit seiner Frau auf Red Carpet

Richard Gere (73) und seine Frau Alejandra Silva (39) zogen alle Blicke auf sich! Seit 2014 sind die beiden ein Paar – 2018 folgte anschließend der Schritt vor den Traualtar. Inzwischen sind die beiden stolze Eltern ihrer zwei gemeinsamen Söhne. Die Gesichter ihres Nachwuchses zeigen der Schauspieler und die Managerin der Öffentlichkeit nicht. Aber auch gemeinsame Auftritte als Paar sind eher eine Seltenheit. Doch nun präsentierten sich die Turteltauben gemeinsam auf dem Red Carpet!

Richard und seine Liebste schritten am Dienstagabend über den roten Teppich, als sie eine Sondervorführung seiner neuen Komödie "Maybe I Do" in New York City besuchten. Der 73-Jährige zeigte sich verliebt wie eh und je mit der Publizistin und warf ihr während des Auftritts liebevolle Blick zu. Die 39-Jährige glänzte in einem tiefroten Kleid und geripptem Rockteil. Die Spanierin legte einen Arm um den Hollywoodstar, der seinen Look mit einem marineblauen Hemd unter seinem schwarzen Anzug schlicht hielt.

Der Pretty Woman-Darsteller war vor Alejandra bereits zweimal verheiratet. Zunächst ging er von 1991 bis 1995 mit Cindy Crawford (56) den Bund der Ehe ein. 2002 schritt er mit Carey Lowell (61) vor den Traualtar, von der er sich jedoch 14 Jahre später trennte. Mit Carey hat er den gemeinsamen Sohn Homer.

Getty Images Richard Gere und Alejandra Silva, Januar 2023

Getty Images Richard Gere, Schauspieler

Getty Images Richard Gere und Carey Lowell bei einem Event in New York im Januar 2001

