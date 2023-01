Zweites Baby: Anna Maria Damm zeigt den Babybauch im Bikini

Anna Maria Damm (26) ist total stolz auf ihren Babybauch. Nach der Geburt ihrer Tochter Eliana im Jahr 2018 darf sie sich zusammen mit ihrem Partner Julian Gutjahr (26) aktuell wieder auf die Geburt eines Mädchens freuen. Inzwischen ist die Influencerin schon im siebten Schwangerschaftsmonat – und das sieht man ihr auch an! Stolz zeigt sie immer wieder ihren wachsenden Babybauch. Jetzt präsentierte Anna Maria ihre große Babykugel auch im Bikini.

Aktuell befindet sie sich mit ihrer Familie und zahlreichen Freunden in ihrer Heimat auf den Philippinen. Dort posierte Anna Maria nun in einem weißen Bikini im Meer, der ihren Babybauch perfekt zur Geltung brachte – und machte deutlich, wie dankbar sie für ihr kleines Wunder ist! "Mein Körper voller Leben", schrieb die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin liebevoll zu dem Schnappschuss auf Instagram.

Die Fans zeigten sich ganz begeistert von dem hübschen Schwangerschaftsbild – und auch Anna Marias Influencer-Kollegen kommentierten entzückt. "Wunderschön", schwärmte Maren Wolf (30) und auch Kisu (31) stimmte ihr zu: "Schön!". Die YouTuberin erwartet aktuell ebenfalls ihre zweite Tochter.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm im Januar 2023

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm, Julian Gutjahr und ihre Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm auf den Phillipinen, Januar 2023

