Während Aufführung: Kerry Katona hat sich schlimm verletzt

Kerry Katonas (42) Auftritt ging wohl gewaltig schief. Die Sängerin war Gründungsmitglied der britischen Pop-Girlgroup Atomic Kitten und wurde durch diese weltbekannt. 2001 verließ sie die Band jedoch aufgrund ihrer ersten Schwangerschaft. Mittlerweile ist die Britin Mutter von fünf Kindern. Das hält sie jedoch nicht davon ab, ihren zahlreichen Karrieren nachzugehen – unter anderem als Schauspielerin. Bei einem ihrer Auftritte auf der Bühne verletzte sich Kerry jedoch stark!

Vergangenes Jahr spielte das Multitalent in einer Pantomime-Vorführung von Cinderella mit. Während einer Aufführung geschah jedoch ein Unglück. "Ich bin mit meinen Flügeln herumgelaufen und bin von einer Plattform gefallen", berichtet die fünffache Mama im New Magazine. Dabei habe sie ihren Fuß verletzt und vor Schmerzen geschrien. Glücklicherweise sei ihre Tochter Lilly McFadden (19) rechtzeitig für sie eingesprungen. "Sie hatte bloß fünf Minuten, um sich umzuziehen und auf die Bühne zu gehen. Sie hat mich umgehauen. Glücklicherweise konnte sie den Tag retten!", schwärmt die Kolumnistin.

Aufgrund ihrer vielen Proben für die Aufführungen habe Kerry jedoch nicht immer die Zeit, um all ihren Kindern gerecht zu werden. "Max hat eine schwierige Zeit in der Schule, deshalb ist es schwer, nicht dabei zu sein. Und dann habe ich eine Aufführung verpasst, die DJ an ihrer Schule gemacht hat", beklagte sie sich in einer Kolumne für OK!. "Man hat mir Videos geschickt, auf denen sie tanzt, und sie sah so süß aus. Ich weinte mir die Augen aus, weil ich so traurig war, dass ich nicht bei ihr war", fügte die Musikerin hinzu.

Anzeige

Getty Images Kerry Katona im November 2012

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Lilly McFadden, Tochter von Kerry Katona

Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Töchtern

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Kerry so viel mit den Proben beschäftigt ist? Ja, klar. Nein, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de