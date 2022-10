Sechstes Kind: Kerry Katona lässt ihre Eizellen einfrieren

Ist Kerry Katonas (42) Nachwuchsplanung etwa doch nicht abgeschlossen? In den vergangenen Jahren hatte die Sängerin immer wieder betont, dass sie noch mal Mutter werden möchte. Auch vom Einfrieren ihrer Eizellen war die Rede. Im Mai dieses Jahres schien sie ihre Pläne allerdings geändert zu haben. Sie hatte es sich einfach nicht vorstellen können, gemeinsame Kinder mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney zu haben. Doch jetzt ist die Atomic Kitten-Musikerin wohl doch bereit für Nachwuchs Nummer sechs: Kerry hat begonnen, sich Eizellen entnehmen zu lassen!

Auf Instagram veröffentlichte die 42-Jährige eine Reihe von Bildern, die sie bei der Eizellenentnahme in einer Klinik zeigen. Mit dem Prozess habe sie bereits in der vergangenen Woche begonnen. "Ich freue mich, berichten zu können, dass ich viele Eier in meinem Korb habe", verriet Kerry in der Bildunterschrift. Die Ärzte hätten tolle Arbeit geleistet. "Aufregende Zeiten", betonte sie abschließend.

Die treibende Kraft in Sachen Babyplanung ist offenbar Ryan. "Ryan hat selbst noch keine eigenen Kinder. Er ist acht Jahre jünger als ich und ich will ihm nicht die Chance nehmen, ein Kind zu bekommen, wenn das eine Möglichkeit für uns ist", hatte Kerry vor rund einem Jahr in der TV-Show "Steph's Packed Lunch" erzählt. Sie wolle jedoch mit Sicherheit kein Kind mehr selbst austragen.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona mit ihren Kindern

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona bei der Eizellenentnahme im Oktober 2022

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

