Zu unbekannt? Die DSDS-Jurorin Leony nimmt Hate mit Humor

Sie kann darüber lachen! Gemeinsam mit Dieter Bohlen (68), Katja Krasavice (26) und Pietro Lombardi (30) ist Sängerin Leony seit dem 14. Januar als DSDS-Jurorin zu sehen. Während ihre Jury-Kollegen bereits auf lange Karrieren zurückblicken können, ist Leony eher als Newcomerin einzuordnen. Böse Zungen behaupten deshalb, sie wäre nicht dafür gemacht, den Gesang anderer zu bewerten. Die "Faded Love"-Interpretin sieht das hingegen anders, wie sie Promiflash verraten hat. Auf den Hate gegen sie reagiert Leony mit Humor!

Im Talk mit Promiflash erklärt die Sängerin, dass Lachen die beste Art sei, mit Anfeindungen umzugehen. "Ich weiß, was ich kann und wer ich bin. Genauso ist mir aber bewusst, dass ich das unbekannteste Jurymitglied der Staffel bin. Aber nur weil man mein Gesicht noch nicht kannte, heißt das nicht, dass ich unerfahren bin oder keinen Erfolg habe," ist Leony sich sicher. Zudem meint sie: "In den ersten DSDS-Staffeln saßen neben Dieter nur Menschen, die jetzt nicht unbedingt bekannt waren, aber eben kompetent! Das ist es, was in meinen Augen am meisten zählt!"

Auf die Frage, was Leony bei den DSDS-Kandidaten – neben einer guten Stimme – am meisten überzeugt, erklärt die 25-Jährige: "Gefühl! Nur weil jemand jeden Ton trifft, heißt das nicht, dass er damit berührt." Im Weiteren offenbart die Beauty: "Für mich muss der zukünftige Superstar eine besondere Ausstrahlung haben und Leute mit der Performance in den Bann ziehen."

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury 2023

RTL / Stefan Gregorowius Leony, DSDS-Jurymitglied 2023

Instagram / leony.music Leony, DSDS-Jurorin

