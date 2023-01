"Adam sucht Eva"-Pleite: Bereut Leo Rojas die Show heute?

Leo Rojas (38) blickt auf seine TV-Vergangenheit zurück! Der Panflötenspieler gewann 2011 die fünfte Staffel von Das Supertalent und versuchte danach, als Musiker durchzustarten. Sein Album "Spirit of the Hawk" schaffte es sogar auf Platz zwei der deutschen Charts. Dem Fernsehen kehrte er aber nicht ganz den Rücken zu. 2017 war er in der Nackt-Datingshow Adam sucht Eva zu sehen. Für die große Liebe hatte es damals aber nicht gereicht. Bereut Leo seine Teilnahme heute?

Im Interview mit Promiflash erzählte der gebürtige Ecuadorianer, dass die Reality-Sendung eine einmalige Erfahrung für ihn gewesen sei. Vor allem die Location auf einer Insel draußen in der Natur habe ihm gefallen. "Die Leute waren super drauf und es war nie langweilig Ein bisschen Survival-Feeling war auch dabei", zählte der Musiker auf. Er habe ohne Erwartungen an dem Format teilgenommen und sei daher auch nicht enttäuscht, es als Single verlassen zu haben – im Gegenteil: "Die Liebe habe ich dort nicht gefunden, aber einen neuen Kumpel (Toto). Man, was haben wir viel gelacht."

Heute liegt Leos Fokus ganz klar auf der Musik, seinem Album und Konzerten. "Aber natürlich bin ich immer offen für neue Formate. Gerne irgendwas, wo man sportlich an seine Grenzen kommt. Privat laufe ich gerne bei dem ein oder anderen Marathon mit", verriet der 38-Jährige.

Getty Images Leo Rojas, Musiker

Instagram / officialleorojas Leo Rojas, Sänger

Getty Images Leo Rojas bei "Willkommen bei Carmen Nebel" 2013



