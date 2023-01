"Genießt": "Supertalent"-Sieger Leo Rojas bringt neuen Song

Leo Rojas (38) veröffentlicht neue Musik. 2011 nahm der Musiker an der Castingshow Das Supertalent teil. Mit seiner Panflöte eroberte er die Herzen der Fans und auch im Finale verließ ihn sein Glück nicht: Er holte den Sieg nach Hause. Gemeinsam mit Dieter Bohlen (68) veröffentlichte er 2012 dann schließlich sein erstes Album. Seine letzte Single erschien 2020 – nun meldet er sich zurück. Und Leo verrät Promiflash, was ihm die neue Single bedeutet.

"Egal, wie kompliziert oder schwer es manchmal im Leben ist. In diesen 3 Minuten könnt ihr vielleicht mal eine 'Auszeit' nehmen und einfach nur Spaß haben", erklärt Leo sein neues Lied gegenüber Promiflash. Am 23. Dezember kam sein neuer Hit "Bella Ciao" auf den Markt. Er habe den Titelsong des Netflix-Formates Haus des Geldes neu interpretiert, weil er die Serie und die Botschaft des Songs so sehr liebe. Bei seinen Konzerten habe er den Track schon oft gespielt. Er soll die Menschen dazu verleiten, den Moment zu leben: "Schließt die Augen, tanzt und genießt einfach diesen geilen Track!"

Neben seiner Musikkarriere wagte Leo 2018 den Versuch, sich im Fernsehen zu verlieben: Er nahm an der Realityshow Adam sucht Eva teil. Dabei trafen Singles völlig unbekleidet auf einer einsamen Insel aufeinander, um sich besser kennenzulernen. Die große Liebe fand er dort nicht, aber Spaß hatte er bei der Sendung dennoch.

Anzeige

Getty Images Leo Rojas, "Das Supertalent"-Gewinner 2011

Anzeige

Getty Images Leo Rojas, Musiker

Anzeige

Getty Images Leo Rojas, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de