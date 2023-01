Anna-Maria Ferchichi happy: Kids kümmern sich um Drillinge

Anna-Maria Ferchichis (41) Töchter packen mit an! Die Schwester von Sarah Connor (42) ist Mutter von acht Kindern. Sieben davon hat sie gemeinsam mit dem Rapper Bushido (44). Inzwischen lebt die Familie in Dubai. Kürzlich war der Musiker beruflich in Deutschland unterwegs, weswegen Anna-Maria den Alltag in den Arabischen Emiraten alleine stemmen musste. Dabei verriet sie: Sie bekommt Hilfe von ihren Töchtern Aaliyah und Laila.

Während Bushido in Deutschland war, kümmerte sich Anna-Maria in Dubai um ihren gemeinsamen Nachwuchs. In der Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" erzählte die 41-Jährige, dass auch ihre beiden Töchter bereits ganz gekonnt für die einjährigen Drillinge sorgen können. "Es freut mich ungemein, wie niedlich die mit denen sind. Laila und Aaliyah sind wie Mütter. Aaliyah könnte den ganzen Tag auf ein Baby aufpassen", schwärmte die Löwenmama.

Auch Anna-Marias Söhne würden ihr bei den Drillingen helfen, meinte sie. Ansonsten bekäme sie auch Unterstützung von drei Nannys. Auf Twitter kritisierte ein User jedoch, dass sich die Kinder um ihre jüngeren Geschwister kümmern. "Kinder sollen ihre Kindheit leben. Die sind nicht dazu da, um ihre Geschwister zu wickeln, noch um dein verlängerter Arm zu sein", hieß es in dem Kommentar. Wie findet ihr es, dass Anna-Marias Kinder auch solche Aufgaben übernehmen?

Instagram/bush1do Bushidos und Anna-Marias Tochter Aaliyah

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

