Hauseinrichtung: Bushido und Anna-Maria sind sich einig

Wenn es um Einrichtung geht, herrscht offenbar Einigkeit im Hause Ferchichi! Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria (41) sind bereits über zehn Jahre verheiratet und haben sieben gemeinsame Kinder. Die beiden Turteltauben sind anscheinend immer noch megaglücklich. Der Rapper machte seiner Liebsten kürzlich sogar noch mal einen Antrag. Ob das lang anhaltende Glück daran liegt, dass Bushido und Anna-Maria sich in vielen Dingen einig sind?

Vor einigen Monaten ist das Paar gemeinsam mit der ganzen Rasselbande nach Dubai ausgewandert. Auf Instagram wurde die Schwester Sarah Connor (42) jetzt gefragt, wie die Auswahl der Möbel und Co. bei der Familie ablaufe. Die 41-Jährige gab dort preis, dass sie die Einrichtung ihres letzten Hauses komplett allein übernommen habe. In ihrem jetzigen Heim sei es allerdings anders. "Diesmal sind wir zusammen los und zum Glück haben wir den gleichen Geschmack und sind uns in vielem sofort einig", meinte die Influencerin.

Kürzlich hatte die achtfache Mutter offenbart, dass der Umzug mit der Großfamilie sehr anstrengend für sie gewesen sei, sie sich aber langsam eingelebt habe. "So langsam kommen wir zur Ruhe nach dem ganzen Umzugsstress. Ich hab das Gefühl, wir fangen jetzt gerade an, nach drei Monaten einen normalen Rhythmus zu finden", hatte Anna-Maria in den sozialen Medien preisgegeben.

