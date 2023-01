Anna-Maria Ferchichis Kids litten sehr unter Personenschutz

Für Anna-Maria Ferchichis (41) Kinder bringt der Umzug nach Dubai viele Neuerungen mit sich. Die Familie von Bushido (44) war in den vergangenen Jahren so einigen Strapazen ausgesetzt: Seit der Rapper dem Abou-Chaker-Clan den Rücken gekehrt hatte, sind er und seine Liebsten nonstop großen Gefahren und Drohungen ausgesetzt. Daher wurden dem Musiker und seinem Nachwuchs ein 24-stündiger Personenschutz gewährt. In ihrer neuen Heimat können die Kids jetzt ein unbeschwertes Leben führen, wie Anna-Maria verriet.

Die Dokumentation "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" begleitet das Ehepaar in ihrem Lebensabschnitt und neuen Alltag. Im Laufe der Sendung spricht die 41-Jährige ein ernstes Thema an. Laut der 41-Jährigen haben die Kinder deutlich wahrgenommen, wie sehr sich Anna-Maria und Bushido vom öffentlichen Leben abkapseln mussten. In Dubai angekommen, habe sich vieles zum positiven geändert: "[Die Kinder] mussten sich auch völlig neu zurechtfinden – hier mit dem neuen Freundeskreis. Die sind nach drei Tagen das erste Mal auf einem Geburtstag eingeladen gewesen, sind sie hingegangen. Ganz alleine. Sonst war immer ein Personenschützer dabei."

Die Schwester von Sarah Connor (42) erinnerte sich an ihre Zeit in Berlin und betonte, dass spontane und kurze Ausflüge nicht möglich waren. "Es waren geplante Spaziergänge mit acht Personenschützern und einem Auto, das nebenher fährt", erklärte Anna-Maria.

