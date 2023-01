Gegen Ex Patrick Romer: Antonia Hemmer schmiedet Rachepläne

Für ihn hat Antonia Hemmer (22) offenbar nicht mehr viel übrig. Im November 2022 gab die ehemalige Bauer sucht Frau-Teilnehmerin das Liebes-Aus mit ihrem Bauern Patrick Romer (27) bekannt. Danach wurde es ungemütlich: Sie erklärte ihre Trennung unter Tränen im Netz. Auch wenn sie ihre Beziehung angeblich im Guten beendet haben, scheinen sie einander dennoch nicht ganz grün zu sein. Und Antonia gab ihrem Ex jetzt deutlich zu verstehen, was sie von ihm hält.

In Désirée Nicks (66) Podcast "Lose Luder" sprach Antonia jetzt Klartext und machte dabei deutlich, dass sie offenbar nicht mehr viel Positives für ihren Ex übrighat. So bat sie die Entertainerin, Patrick richtig zu quälen, sollte er mal in ihrer Webshow zu Gast sein. "Du willst den richtig leiden sehen?", fragt Désirée und für Antonia scheint die Antwort ganz klar zu sein: "Ja, der soll richtig kotzen! Du kannst dir die fiesesten Pläne überhaupt überlegen." Denn trotz allem sei sie von seinem unsensiblen Verhalten sehr verletzt gewesen.

Patricks rüdes Verhalten in der Show Das Sommerhaus der Stars wurde von den Zuschauern ebenfalls heftig kritisiert. Aber Antonia betont, dass die Sendung nicht der Grund für ihre Trennung gewesen sei. "Auch vorher hatten wir solche Diskrepanzen", meint sie. Dennoch soll es auch weiterhin keinen Streit zwischen ihnen geben.

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer im Mai 2022

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

