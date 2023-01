Job und Kind zu vereinbaren, ist oft schwer für Emma Roberts

Emma Roberts (31) gibt ehrliche Einblicke in ihren Mama-Alltag. Im Dezember 2020 wurden die Schauspielerin und ihr jetziger Ex-Freund Garrett Hedlund (38) zum ersten Mal Eltern. Die beiden durften sich über einen gemeinsamen Sohn freuen, dem sie den Namen Rhodes gaben. Im Netz teilt die gebürtige New Yorkerin auch ab und an Schnappschüsse mit ihrem Kind. Nun verrät Emma, dass es ihr oftmals schwerfällt, ihre Karriere und ihren Sohn unter einen Hut zu bringen.

Bei der Premiere ihres neuen Films "Maybe I Do" spricht die 31-Jährige mit People ausführlich über den Spagat zwischen Mutterschaft und einem anspruchsvollen Job. Dabei verrät sie auch, dass es oftmals ganz schön schwer sei, ihren Arbeitsalltag mit ihren mütterlichen Pflichten zu koordinieren. "Ich verstehe jetzt, warum Mütter immer so müde sind!", scherzt Emma. Sie fährt fort, dass ihr mittlerweile bewusst sei, dass Elternschaft ein echter Vollzeitjob sei. "Ich habe sehr viel Glück, dass meine Mutter mir viel hilft", fügt sie hinzu, "ohne meine Mutter würde ich zugrunde gehen."

Für die Scream Queens-Darstellerin habe sich durch die Geburt ihres Sohnes zudem viel in ihrem Leben verändert. Besonders ihre Einstellung zum Thema Zukunft habe sich gewandelt. "Ein Kind zu haben, hat mir definitiv die Augen geöffnet", versicherte sie 2021 in einem Interview und fuhr fort: "Vorher war ich allein in der Welt unterwegs und habe nur darüber nachgedacht, was für mich richtig ist."

Instagram / emmaroberts Emma Roberts mit ihrem Sohn Rhodes

Instagram / emmaroberts Emma Roberts und ihr Sohn im Mai 2022

Getty Images Emma Roberts, Schauspielerin

