John Legend meldet sich erstmals nach Geburt seiner Tochter

John Legend (44) bricht sein Schweigen. Der Sänger und seine Frau Chrissy Teigen (37) könnten zurzeit kaum glücklicher sein: Das Paar begrüßte am 13. Januar seinen dritten Nachwuchs auf der Welt. Die tollen Neuigkeiten soll der Musiker während eines Konzerts verkündet haben. Bis heute äußerten sich die frischgebackenen Eltern nicht zu den Babynews, nach seiner Liebsten meldet sich jetzt auch John zu Wort.

Via Instagram teilte der 44-Jährige einen niedlichen Schnappschuss seiner Kinder und schwärmte: "Am Freitag haben wir Esti Maxine Stephens in unserer Familie willkommen geheißen, und unser Haus ist überlaufen mit Liebe und Freude." An seine Chrissy richtete John folgende Worte: "Ich bewundere Chrissys Stärke und Belastbarkeit und bin so begeistert, wie Luna und Miles ihre kleine Schwester in die Arme schließen. Ich bin so so dankbar, aber das scheint kein ausreichendes Wort zu sein."

Minuten zuvor überraschte das Model seine Community mit dem ersten Foto seiner Tochter. "Sie ist da! Esti Maxine Stephens – das Haus ist voller Leben und unsere Familie könnte nicht glücklicher sein", schrieb Chrissy unter demselben Bild auf ihrem Instagram-Profil.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Kinder Luna, Miles und Baby Esti Maxine

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen mit ihrem Mann John Legend

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de