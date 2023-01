Tessa Bergmeier erzählt im Dschungel über schlimme Kindheit

Tessa Bergmeier (33) spricht über eine schwere Zeit in ihrem Leben. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist momentan im Dschungelcamp zu sehen – dort eckte das Model bereits mit einigen Kandidaten an. Die Influencerin zeigte aber auch schon mehrfach ihre verletzliche Seite und sprach unter anderem offen über ihre bipolare Störung. Nun kam Tessa aufs Neue auf ein sehr sensibles Thema zu sprechen: Sie musste in ihrer Kindheit viel durchmachen.

"Ich dachte früher immer, alle müssen mich mögen, aber es mochte mich niemand. In der Schule nicht und zu Hause auch nicht. Ich wurde zu Hause übelst verprügelt. Übler kannst du's dir nicht vorstellen", erzählte Tessa ihren Mitcampern – ihre Lehrerin habe außerdem vor der gesamten Klasse erzählt, dass die Brünette "psychisch gestört" sei. Ihre Mitschüler hätten sie auch extrem schikaniert: "Die haben mich an den Haaren gerissen und den Schulranzen aus dem Fenster geschmissen. Man hat mir die Rippe gebrochen, solche Sachen."

Die anderen Kandidaten waren sehr ergriffen – die Promis trösteten die 33-Jährige daraufhin und bauten sie wieder auf. "Es tut mir leid, dass dir das widerfahren ist", meinte beispielsweise Jolina Mennen (30) und nahm Tessa in den Arm.

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier im Dschungelcamp

RTL Markus Mörl mit den anderen Kandidaten im Dschungel

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier, Dschungelcamp-Kandidatin

