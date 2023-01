Alec Baldwin wurde das erste Mal nach Anklage gesichtet

Alec Baldwin (64) wird jetzt auf Schritt und Tritt verfolgt. Im November 2021 hatte der Schauspieler während der Dreharbeiten zum Film "Rust" versehentlich Schüsse auf die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) abgefeuert. Am Donnerstag wurde der Filmstar wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und wird sich womöglich bald vor Gericht verantworten müssen. Einen Tag nach der Verkündung wurde seine Frau Hilaria Baldwin (39) gesichtet – jetzt wurde auch Alec erstmals abgelichtet.

Fox News liegt ein Video vor, auf dem der 64-Jährige im New Yorker Stadtteil Manhattan zu sehen ist. Alec war auf dem Weg in ein Bürogebäude – der Filmproduzent versuchte sich vor den neugierigen Paparazzi so gut es geht abzuschirmen: Er hielt sich einige Papiere vor sein Gesicht und wollte sich offensichtlich verstecken – kommentarlos und raschen Schrittes stürmte Alec ins Gebäude.

Im Vergleich zu den heutigen Aufnahmen wirkte Alec vor seiner Anklage noch deutlich entspannter. Ein Insider verriet gegenüber People, dass der achtfache Vater am Mittwoch sorgenfrei in New York City unterwegs gewesen sei. "Er schien völlig sorglos. [...] Es war alles sehr unbeschwert", berichtete die Quelle.

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im April 2019

Anzeige

Getty Images Alec Baldwin im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de