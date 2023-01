Hilaria Baldwin wurde erstmals nach Alecs Anklage gesehen

Die kommende Zeit wird für Hilaria Baldwin (39) und ihre Familie alles andere als einfach. Am Donnerstag war bekannt gegeben worden, dass sich Alec Baldwin (64) mit einer Anklage wegen zweifacher fahrlässiger Tötung konfrontiert sieht. Im Oktober 2021 war die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) bei den Dreharbeiten zum Westernfilm "Rust" erschossen worden. Der Schauspieler hatte damals die Requisitenwaffe mit scharfer Munition abgefeuert. Nun wurde Hilaria zum ersten Mal nach der Verkündung der rechtlichen Schritte gesehen.

Am vergangenen Donnerstag wurde die 39-Jährige vor ihrem Wohnhaus in New York City von einigen Paparazzi abgelichtet. Nur wenige Stunden nach der Bekanntgabe, dass ihr Mann sich wohl bald vor Gericht behaupten muss, brachte sie ihre Kinder sicher von einem schwarzen Wagen in den Gebäudekomplex. Dabei verzog sie keine Miene und ließ sich von den Schaulustigen augenscheinlich nicht beirren. Dennoch schien sie von der Situation wenig begeistert zu sein. Auf den Schnappschüssen ist außerdem zu erkennen, dass die Yogalehrerin einen braunen Kapuzenpullover mit der Aufschrift "Menschlich" trug, zu dem sie schwarze Leggings und Pantoffeln kombinierte.

Seit dem tragischen Unfall am "Rust"-Set unterstützt die siebenfache Mutter ihren Gatten, wo es nur geht. Auch zwei seiner Kinder, Carmen (9) und Rafael (7), weihte das Paar in die schwierige Situation ein. So erinnerte sich Hilaria: "Als ich es ihnen erzählt habe, sagte Carmen zu mir: 'Warum sagst du mir das? Ich will das am liebsten wieder vergessen.'"

Hilaria Baldwin und ihr Sohn im Januar 2023

Hilaria Baldwin, Ehefrau von Alec Baldwin

Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern in New York 2022

