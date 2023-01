"Are You The One"-Jill-Lange zeigt ihr Talent jetzt bei DSDS

Jetzt zeigt sie ihr Talent! Bekannt wurde Jill Lange (22) im Jahr 2021 durch die Reality-TV-Show Are You The One?, ihre Karriere führte sie in den Formaten Are You The One – Reality Stars in Love und 2022 bei Ex on the Beach fort. Inzwischen ist sie durch ihre Reichweite auf Instagram auch zur Influencerin geworden. Doch vom Fernsehen kann sie scheinbar nicht genug bekommen: Jill verkündete nun, dass sie bald wieder in einer TV-Show zu sehen sein wird.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Beauty jetzt ein Reel, in dem sie verkündete, dass sie an der diesjährigen Staffel DSDS teilnimmt und wann ihr Auftritt ausgestrahlt wird. "Ich habe gerade erfahren, wann ich bei DSDS zu sehen bin: am 25. Januar", beschrieb sie das Video, welches sie mit dem DSDS-All-Stars-Song "We have a Dream" hinterlegte. "Für mich war es eine unvergessliche Erfahrung", verriet sie. Ob diese Worte wohl darauf schließen lassen, dass sie es am kommenden Mittwoch in den Recall schafft?

Einige Follower haben wohl schon ein paar Insider-Informationen bekommen, denn sie kommentieren den Beitrag mit den Worten: "Du bist in Thailand mit dabei" oder "Du fliegst nach dem Thailand-Recall raus und bist nicht in den Liveshows dabei."

