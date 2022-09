Offiziell: "Ex on the Beach"-Lars und Jill sind ein Paar!

Wer hätte das gedacht? Jill Lange (22) und Lars Maucher (25) hatten in der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach von Anfang an ein Auge aufeinander geworfen, jedoch lief bei ihnen nicht immer alles harmonisch und reibungslos: Die zwei Realitystars provozierten, was das Zeug hält und versuchten, sich gegenseitig eifersüchtig zu machen – kein Wunder, dass auch mal die Fetzen flogen. Trotz dem ein oder anderen Streit fanden die beiden immer wieder zueinander – jetzt sogar außerhalb der "Ex on the Beach"-Villa: Jill und Lars machten ihre Beziehung öffentlich!

Auf Instagram veröffentlichte der einstige Bachelorette-Kandidat ein Video, das die Beziehung zwischen ihm und der Blondine nun offiziell bestätigt: In dem kurzen Clip sieht man die beiden Realitystars in sommerlichen Outfits Hand in Hand spazieren – die Turteltauben geben sich sogar einen liebevollen Kuss. Zu dem Beitrag schrieb der 25-Jährige: "Nach einigen Höhen und Tiefen bei 'Ex on the Beach' konnten wir uns nach der Show voll und ganz auf uns selber konzentrieren […]. Mittlerweile sind wir unzertrennlich."

Das frisch verliebte Paar hat es trotz der Distanz geschafft, sich regelmäßig zu sehen. Dadurch konnten sich die beiden in Ruhe bewusst werden, was sie füreinander empfinden. Doch ohne das Reality-TV-Format hätten sie sich aufgrund der Entfernung vermutlich nie kennengelernt. Deshalb bedankte sich Lars mit seinem Beitrag bei "Ex on the Beach" dafür, sie zusammengebracht zu haben.

Instagram / lars.m_27 Bachelorette-Boy Lars Maucher

Instagram / jill_langee Jill Lange, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2022

Instagram / jill_langee Jill Lange, TV-Bekanntheit

