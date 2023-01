Bushido überraschte seine Anna-Maria mit einem neuen Haus

Bushido (44) machte seiner Frau ein ganz besonders Geschenk. Das Paar lebt inzwischen mit seiner Familie in Dubai. Doch der Neuanfang des Rappers und seiner Partnerin Anna-Maria Ferchichi (41) lief in den Arabischen Emiraten nicht reibungslos ab. Kurz nach ihrem Umzug packten sie schon wieder ihre Sachen und bezogen ein anderes Haus. Jetzt wurde bekannt, wie Anna-Maria und Bushido ihr Traumhaus fanden. Der Musiker überraschte seine Frau einfach mit einem neuen Anwesen!

In der Doku "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" beschwerte sich das Paar darüber, dass es in ihrem Haus zu hellhörig sei. Außerdem wurde die Familie von Lärm belästigt. Grund genug für Bushido und Anna-Maria, um eine neue Bleibe zu finden – die beiden wurden auch schnell fündig. Die Schwester von Sarah Connor (42) verliebte sich direkt in ein Anwesen, doch ihr Mann gab an, skeptisch zu sein, weswegen es zunächst nicht zum Mietvertrag kam.

Anna-Maria war sehr traurig darüber, dass ihr Mann das Haus nicht beziehen wollte. "Das ist wie einen Lolli wegziehen. Er zeigt mir dieses Haus, ich sehe das und finde das schön und dann sagt er nö", war die 41-Jährige sauer. Doch da ahnte sie noch nicht, was Bushido im Schilde führte. Er traf sich heimlich mit dem Makler, unterschrieb den Mietvertrag und fotografierte das Dokument für seine Liebste ab. "Ich habe mich wahnsinnig gefreut", schwärmte die Mutter. "Mir ist es wichtig, dass ich meinen Menschen, die mir etwas bedeuten, etwas Gutes tun kann. Da denke ich dann auch nicht an mich", erklärte der "Sonnenbank Flavour"-Interpret.

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Anzeige

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit zwei ihrer Töchter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de